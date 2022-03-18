كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكم مباراة الطائي ضد الشباب

ويدير محمد الحربي مباراة الطائي ضد الشباب، ويساعده فيصل القحطاني وعلي العلي، والحكم الرابع خالد الجهني، وفيصل البلوي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سامي العرفج.

ويلعب الطائي ضد الشباب اليوم على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى كل منهما لاستعادة توازنه بعد الخسارة بالجولة الماضية.

أوروغوياني يدير مباراة الاتحاد والحزم

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة الاتحاد والحزم إلى طاقم تحكيم أوروغوياني بقيادة أندريس كونها، ويساعده نيكولاس تاران ومارتن سوبي، والحكم الرابع عبدالله الخربوش، وحكم الفيديو خوليو باسكونان، ويساعده بدر الشمراني.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد والحزم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، حيث يطمح العميد لمواصلة تفوقه وتعزيز صدارته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كلاسيكو اليوم بدوري محمد بن سلمان

وكانت لجنة الحكام قد أعلنت عن تولي طاقم تحكيم بلغاري لكلاسيكو الهلال والأهلي في ختام مباريات اليوم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.