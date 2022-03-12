كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم في الجولة الـ24 لـ بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباراتي اليوم

وسيقود الحكم محمد القرني مباراة الحزم وضمك وسيعاونه كل من فيصل القحطاني ومحمد الشهري وخالد الجهني حكمًا رابعًا، وخالد صلوي حكمًا للفيديو وعادل شراحيلي مساعدًا لحكم الفيديو.

أما مباراة الأهلي والطائي فسوف يديرها الحكم خالد الطريس وعمر الجمل ومفرح آل حسن كحكمين مساعدين، حسين أبو شاهين حكمًا رابعًا، عبدالله الحربي حكمًا للفيديو، محمد وزي مساعدًا لحكم الفيديو.

ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 54 نقطة، الشباب ثانيًا برصيد 46 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 45 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 43 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 36 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 31 نقطة، أبها سابعًا برصيد 31 نقطة، الفيحاء ثامنًا برصيد 30 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 29 نقطة، الطائي عاشرًا برصيد 26 نقطة، التعاون في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة، الأهلي والفيصلي في المركزين الـ12 والـ13 برصيد 25 نقطة.