تعرض الحكم خالد صلوي، حكم مباراة النصر والفيحاء في الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لانتقادات قوية بسبب أدائه للمباراة التي انتهت بفوز النصر بهدف دون رد.

" أتمنى مثل ما تأخذ الفرق حنا نأخذ، و طبيعي الطرد يكون له تأثير "

حسين الشويش – لاعب #الفيحاء#النصر_الفيحاء#قنوات_SSC pic.twitter.com/njUMdjFTJt

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 17, 2022

انتقادات من كل الجوانب

البداية كانت مع اللاعب حسين الشويش لاعب نادي الفيحاء الذي قال: “أتمنى أن يحدث معنا مثلما يحدث مع كل الفرق، وطرد محمد أبو سبعان أثر علينا سلبًا”.

أما الإعلامي وليد الفراج فقال: ” الحكم خالد صلوي حطم الأرقام القياسية في مشاهدة لقطة الـVAR مجرد 3 ثوانٍ فقط”.

أما الخبير التحكيمي محمد فودة فقال: “الحكم ذهب إلى تقنية الفيديو لتغيير قراره وإلغاء البطاقة الحمراء”.

بينما قال الخبير التحكيمي المصري سمير عثمان: ” طرد محمد أبو سبعان لم يكن صحيحًا”.

أما الناقد الرياضي محمد الدهش فقال: ” الفيحاء قد يهبط بسبب ما حدث تحكيميًا بهذه المباراة”.

تغيير الحكم الرئيسي لـ مباراة النصر والفيحاء

يذكر أن خالد صلوي كان أدار المباراة، بعد تعرض الحكم الرئيسي رائد الزهراني لإصابة عضلية أثناء عمليات الإحماء.