تعرض الحكم خالد صلوي، حكم مباراة النصر والفيحاء في الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لانتقادات قوية بسبب أدائه للمباراة التي انتهت بفوز النصر بهدف دون رد.
" أتمنى مثل ما تأخذ الفرق حنا نأخذ، و طبيعي الطرد يكون له تأثير "
حسين الشويش – لاعب #الفيحاء#النصر_الفيحاء#قنوات_SSC pic.twitter.com/njUMdjFTJt
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 17, 2022
انتقادات من كل الجوانب
البداية كانت مع اللاعب حسين الشويش لاعب نادي الفيحاء الذي قال: “أتمنى أن يحدث معنا مثلما يحدث مع كل الفرق، وطرد محمد أبو سبعان أثر علينا سلبًا”.
أما الإعلامي وليد الفراج فقال: ” الحكم خالد صلوي حطم الأرقام القياسية في مشاهدة لقطة الـVAR مجرد 3 ثوانٍ فقط”.
أما الخبير التحكيمي محمد فودة فقال: “الحكم ذهب إلى تقنية الفيديو لتغيير قراره وإلغاء البطاقة الحمراء”.
بينما قال الخبير التحكيمي المصري سمير عثمان: ” طرد محمد أبو سبعان لم يكن صحيحًا”.
أما الناقد الرياضي محمد الدهش فقال: ” الفيحاء قد يهبط بسبب ما حدث تحكيميًا بهذه المباراة”.
محمد الدهش: قد يهبط #الفيحاء بسبب هذه المباراة
خالد السعود: اطلب حكم أجنبي ⁉️
اشترك الآن وتابع على #ShahidVIP
https://t.co/wlLYDrcVpW#النصر_الفيحاء
#أكشن_مع_وليد
#MBCAction
#شاهد pic.twitter.com/OJGF3xlhjO
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 17, 2022
تغيير الحكم الرئيسي لـ مباراة النصر والفيحاء
يذكر أن خالد صلوي كان أدار المباراة، بعد تعرض الحكم الرئيسي رائد الزهراني لإصابة عضلية أثناء عمليات الإحماء.
اترك تعليقاً