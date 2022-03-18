تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد وهو يرفض الإدلاء بأي تصاريح إعلامية بعد الفوز على الحزم.

ماذا قال نجم الاتحاد؟

ونشر الإعلامي ماجد هود عبر حسابه في “تويتر” فيديو للنجم المغربي وهو يتحدث للإعلاميين في النفق المؤدي للبوابة الخارجية لـ ملعب “الجوهرة المشعة” بعد الفوز على الحزم قائلًا: “أنتم تودونا في ستين داهية، أي شيء أقوله يتحرف ويتغير”.

وجاء ذلك ردًّا على شعور اللاعب المغربي بالغضب بسبب تحريف بعض تصريحاته خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى كتابة أشياء عنه وصفها بأنها مبالغ فيها.