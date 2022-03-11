قال حمد المنصور مدافع الفريق الكروي الأول بنادي النصر: إن المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لا تزال موجودة في أرضية الملعب بالنسبة لـ النصر.

تعليق حمد المنصور:

وتحدث المنصور لقنوات SSC قائلًا: “افتقدنا التركيز واستقبلنا هدفين، نجحنا في العودة بالمباراة، ولم نوفق في تحقيق الفوز”.

وأضاف المنصور: “وفقًا للمعطيات المنافسة على الدوري لا تزال في أرضية الملعب، والنصر لم يفقد الأمل بعد”.

ملخص مباراة النصر والاتفاق:

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الاتفاق بهدفين دون رد.

وكان كل من محمد مرزوق الكويكبي والسويدي كوايسون سجلا هدفي الاتفاق في الدقيقتين الـ28 والـ 35.