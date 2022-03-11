قال حمد المنصور مدافع الفريق الكروي الأول بنادي النصر: إن المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لا تزال موجودة في أرضية الملعب بالنسبة لـ النصر.
تعليق حمد المنصور:
وتحدث المنصور لقنوات SSC قائلًا: “افتقدنا التركيز واستقبلنا هدفين، نجحنا في العودة بالمباراة، ولم نوفق في تحقيق الفوز”.
وأضاف المنصور: “وفقًا للمعطيات المنافسة على الدوري لا تزال في أرضية الملعب، والنصر لم يفقد الأمل بعد”.
ملخص مباراة النصر والاتفاق:
وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الاتفاق بهدفين دون رد.
وكان كل من محمد مرزوق الكويكبي والسويدي كوايسون سجلا هدفي الاتفاق في الدقيقتين الـ28 والـ 35.
وشهد الشوط، إلغاء الحكم لهدف عبدالإله العمري الذي أحرزه لأصفر العاصمة، كذلك طُرد اللاعب سنوسي هوساوي من صفوف الاتفاق.
وفي الشوط الثاني، عاد العالمي وسجل هدفين عبر اللاعبين عبدالله الخطيب لاعب الاتفاق بالخطأ في مرماه والأرجنتيني بيتي مارتينيز في الدقيقتين الـ50 والـ63.
وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد أصفر العاصمة 45 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد الاتفاق 24 نقطة في المركز الرابع عشر.
اترك تعليقاً