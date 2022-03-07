حذر استشاري جراحة العظام الدكتور طلال الظفيري من خطر الدراجات النارية تزامنًا مع الإقبال عليها خلال هذه الفترة من الأطفال وأنها قد تسبب إصابات عديدة تصل بعضها إلى بتر في أصابع القدم أو الساق.

عوامل السلامة في الدراجات النارية

وأشار الظفيري أن بعض الدراجات النارية تدابير السلامة فيها غير كافية بالإضافة إلى مستخدم الدراجة النارية لا يتخذ إجراءات السلامة كالخوذة وسترة الحماية.

وبيّن الاستشاري الظفيري أن خطورة الإصابة كثيرة ومن ضمنها الكدمات بعد السقوط من الدراجة النارية وينتج عنها كسور وبعضها تكون شديدة جدًا تحتاج للتنويم والتدخلات الجراحية.

عوامل الخطورة

وأضاف الظفيري: هناك مواضع خطورة على قائد الدراجة وهي بعد انقلاب الدراجة ودخول جزء من الجسم داخل الدراجة وخصوصًا في السير المعدني ما يسبب بترًا لبعض الأطراف سواء بتر جزئي أو بتر كامل.

وذكر الظفيري أنه مرت عليه عدد من الحالات في المستشفيات وهي بتر جزئي خصوصًا في أصابع الأقدام أو بتر لجزء من القدم أو الساق وعليه يجب أن يكون لدى ولي الأمر الوعي بعدم استخدام هذا النشاط إلا بوجود تدابير وقائية.