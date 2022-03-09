رصدت وزارة التعليم المشاعر الإيجابية بين الطلاب والطالبات ومعلميهم، وذلك خلال تأدية الاختبارات الحضورية النهائية للفصل الدراسي الثاني بجميع مناطق المملكة.

#فيديو |

مشاعر إيجابية من الطلاب والطالبات ومعلميهم، خلال تأدية الاختبارات الحضورية النهائية للفصل الدراسي الثاني. pic.twitter.com/wS6E5FSTv8

— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) March 9, 2022

سعادة بتأدية الاختبارات الحضورية

ونقل مقطع فيديو نشرته وزارة التعليم على حسابها الرسمي بتويتر، مشاعر السعادة والفرحة بين الطلاب والطالبات والمعلمين خلال تأدية الاختبارات الحضورية في أكثر من منطقة بمناطق المملكة، مؤكدة أنها جرت وسط استعدادات وجاهزية وتهيئة كبيرة بكافة المناطق.

وأوضح بعض المديرين ورؤساء الأقسام ببعض مدارس المملكة، أنه تم إزالة الخوف والرهبة من صدور الطلاب خاصة بالمرحة الابتدائية، مشيرين إلى تكاتف جهود جميع الأطقم الإدارية والتعليمية لإنجاح الاختبارات الحضورية.

وأعرب طلاب المرحلة الابتدائية عن سعادتهم بأداء أول امتحانات لهم حضوريًا، مؤكدين حماسهم الشديد وتفاعلهم مع زملائهم ومعلميهم.

إجازة الفصل الدراسي الثاني

وبدأت الأحد الماضي 6 مارس اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، فيما تبدأ غدًا الخميس، 10 مارس إجازة الفصل الدراسي الثاني، الموافق 7 شعبان عام 1443 هجريًا، وذلك تبعًا للتقويم الدراسي المحدث من وزارة التعليم.

وتستمر الإجازة الثانية للعام على مدار 10 أيام، ويبدأ بعدها الطلاب في العودة لدراستهم خلال الفصل الثالث من الدراسة، والذي يبدأ في 17 من شعبان عام 1443 هجريًا الموافق 20 مارس 2022.

وكان الفصل الدراسي الثاني من عام 1443 هجريًا، كان قد بدأ يوم الأحد الموافق غرة شهر رجب 1443 هجريًا، 5 ديسمبر 2021 م بعد أن انتهت إجازة الفصل الدراسي الأول، والتي بدأت يوم الخميس 20 ربيع الثاني لعام 1443هجريًا 25 نوفمبر 2021م.