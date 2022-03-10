توج الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الأربعاء، الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورته الثالثة عشرة، وملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة تحت عنوان كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟ وجائزة تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي.

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أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل:

السعودي أنموذج في كل شي

يبدع في كل زمان ومكان

لله درّه من إنسان

#جائزة_مكة_للتميز pic.twitter.com/umb3sZvYxN

— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) March 9, 2022

هنيئًا لك صناعة المجد:

وقال الفيصل: “أصحاب السمو والمعالي والسعادة.. منذ أبها وهي أبها.. إنها الجائزة وإنّهُ السعوديُّ.. ضيوف التميّز.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

أُنموذجٌ في كلّ شيء:

وأضاف أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل: إنّهُ السعوديُّ.. أُنموذجٌ في كلّ شيء إسلامٌ وعباده ونظامٌ وقيادة يعملُ ويتقن يُنجزُ ويُبدع للّه درّه من إنسان يُبدع في كل زمان ومكان مغروسٌ وغارِسْ وللمجدِ فارس أيها المواطن المُنجِز هنيئًا لك صناعة المجد..

تكريم الفائزين:

وكرم الأمير خالد الفيصل، الفائزين بجائزة مكة للتميز في فروعها التسعة، وكذلك الفائزين في مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة. وفاز في فرع التميز الإنساني، هيئة الهلال الأحمر السعودي، والفنان فايز المالكي مناصفة، كما فاز مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بـجائزة مكة للتميز في فرع التميز الثقافي، وفي فرع التميز الاقتصادي، كانت الجائزة مناصفة بين شركة أم القرى للتنمية والإعمار، وشركة بترو رابغ، كما أعلن سموه فوز مطار الملك عبدالعزيز بجدة بجائزة التميز البيئي، وفوز مشروع قبة جدة دوم بـجائزة مكة للتميز في فرع التميز العمراني، بينما فازت وزارة الرياضة في فرع التميز الإداري، كما فازت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بجائزة مكة للتميز في خدمات الحج والعمرة، وفوز منصة إحسان في فرع التميز الاجتماعي.

وانتهت فعالية أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن فعالية ملتقى الثقافي أمس الأول بفوز (جامعة جدة) في مجال الحج والعمرة عن مبادرة (اسعاف الإمداد الجوي)، وفوز (جامعة الطائف) في مجال المدن الذكية عن مبادرة (مستهل)، وفوز (جامعة أم القرى) في مجال السياحة والترفيه عن مبادرة (أثر). وخلال حفل التكريم زار سموه جناح ضيف الشرف (منتدى الجوائز العربية) والذي يهدف إلى التنسيق بين الجوائز العربية، والتواصل فيما بينها لخدمة أهدافها، ودعم التعاون في المجال العلمي والثقافي بين مؤسسات الثقافة العربية المانحة للجوائز، كما يعمل على الارتقاء بالجوائز العربية وتعزيز مكانتها العلمية والثقافية وتعزيز العمل العلمي والثقافي العربي المشترك وترسيخ هوية الثقافة العربية وحضورها في المحافل الدولية.