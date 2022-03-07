بحث نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والدفاعية مع وزير الدفاع الإندونيسي.

وقال نائب وزير الدفاع: بتوجيه من سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- التقيت وزير الدفاع الإندونيسي السيد برابوو سوبيانتو.

وأضاف: بحثنا التعاون الثنائي بين بلدينا الصديقين في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزه، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان نائب وزير الدفاع قال في وقت سابق إن رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وتدشين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، -حفظهما الله- لمعرض الدفاع العالمي، يُبرزان اهتمام المملكة بالصناعات العسكرية من خلال تطوير منصة عالمية متكاملة، تتمحور حول مستقبل صناعة الدفاع وتتيح استعراض أحدث التطورات التقنية العالمية في مجال الدفاع والتوافق العملياتي.

افتتاح المعرض

يذكر أن فعاليات المعرض انطلقت يوم أمس، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والذي من المتوقع أن يستقطب قرابة 30 ألف زائر خلال أيامه الأربعة في الفترة بين 6 و9 مارس 2022، ويشارك فيه 600 جهة عارضة من أكثر من 40 دولة.

أحدث التطورات التقنية

ويهدف المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية مرّة كل عامين إلى دفع عجلة تقدّم صناعات الدفاع والأمن محليًّا وعالميًّا من خلال تسليط الضوء على آخر التطورات التقنية في الصناعة وأنظمة التوافق العملياتي عبر كافة مجالات الدفاع الخمسة البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات.