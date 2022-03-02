روّج الفنان خالد عبدالرحمن لحفله في ليلة مخاوي الليل، المقامة ضمن فعاليات موسم الرياض، موجها الشكر للمستشار تركي آل الشيخ.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موعدنا يوم الخميس بتاريخ 10 / 3 باذن الله

في ليلة مخاوي الليل ثلاثية الطرب

اشكر معالي المستشار تركي ال الشيخ على هذه الفكره الغير مسبوقه في موسم الرياض

تقبلو تحياتي pic.twitter.com/LUnpmFKrMK — خالد عبدالرحمن (@KUhp2222) March 2, 2022

خالد عبدالرحمن في ليلة طربية:

ونشر عبدالرحمن مقطع فيديو على حسابه الرسمي بتويتر قال فيه: “موعدنا يوم الخميس بتاريخ 10/ 3 بإذن الله في ليلة مخاوي الليل ثلاثية الطرب.. أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على هذه الفكرة الغير مسبوقة في موسم الرياض تقبلوا تحياتي.. وإن شاء الله تكون ليلة جميلة”.

تركي آل الشيخ ينشر بوستر الحفل:

من جانبه نشر المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بوستر الحفل على صفحته الشخصية بتويتر، مشيرًا إلى أن تذاكر الحفل ستطرح غدًا 3 مارس.

وأعلن المستشار بالديوان الملكي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أمس السبت، آخر إحصائية بأعداد زوار موسم الرياض.

وكان آل الشيخ أعلن في وقت سابق عن تجاوز عدد زوار موسم الرياض الـ12 مليون زائر.

7500 فعالية متنوعة:

وحضر عدد من المسؤولين والدبلوماسيين والفنانين مجموعة من فعاليات الموسم المتنوعة، التي تشكل جزءًا من مجموع الأحداث التي يصل مجملها لنحو 7500 يوم فعالية، تتضمن 70 حفلة غنائية عربية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، و350 عرضًا مسرحيًّا، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، وبطولة WWE، ومباراتين عالميتين، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى تناسب بتنوعها أذواق الحضور وجميع فئاتهم العمرية.