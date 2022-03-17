ارتفعت أسعار خام برنت، مساء اليوم الخميس، لأكثر من 8 دولارات، وسجل برميل خام برنت نحو نحو 106,64 دولار، بعد موجة من تراجع الأسعار.

وكانت وكالة الطاقة الدولية، قد أعلنت أن الأسواق فقدت 3 ملايين برميل يوميًا من الخام والمنتجات المكررة من روسيا بدءًا من أبريل، إلى ارتفاع أسعار النفط حوالي 3% اليوم.

تراجع الإمدادات

وقالت الوكالة إن الإمدادات المفقودة ستكون أكبر بكثير من الانخفاض المتوقع في الطلب البالغ مليون برميل يوميًا والناجم عن ارتفاع أسعار الوقود.

وقبل ساعات، ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت القياسي العالمي 3 دولارات أو 3.1% إلى 101.09 دولار للبرميل، بعد انخفاضها على مدى 3 جلسات متتالية، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.8 دولار أو 3% إلى 97.84 دولار للبرميل، قبل أن تواصل ارتفاعها مساء اليوم لـ أكثر من 8 دولارات.