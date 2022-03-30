ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في تداولات اليوم 3 دولارات للبرميل بسبب نقص المعروض رغم التفاؤل المشوب بالحذر حول التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار خام برنت اليوم

وعوضت أسعار النفط خسائرها الكبيرة لترتفع بأكثر من 2% اليوم الأربعاء مع نقص المعروض وتزايد احتمالات فرض عقوبات غربية جديدة على روسيا على الرغم من الحديث عن تقدم المشاورات الروسية الأوكرانية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.48 دولار في مستهل التعاملات اليوم أي بنسبة 2.3% لتسجل 112.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:03 بتوقيت غرينتش لتعوض خسائر بنسبة نحو 2% في الجلسة السابقة ثم صعدت إلى مستوى 113.23 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس الأميركي 2.72 دولار أي بنسبة 2.6% إلى 106.96 دولار للبرميل بعد تراجعها بنسبة 1.6% أمس الثلاثاء.

عمليات بيع كبيرة

وشهدت الأسواق عمليات بيع كبيرة في الجلسة السابقة بعد أن وعدت روسيا بخفض العمليات العسكرية حول كييف لكن أنباء الهجمات ما زالت تتواتر.

واقترح رئيس مجلس النواب الروسي اليوم الأربعاء أن تبيع روسيا النفط والحبوب والمعادن والأسمدة والفحم والأخشاب بالعملة المحلية الروبل في الأسواق العالمية بعد أن كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر بتحصيل ثمن الغاز الطبيعي المصدّر إلى أوروبا أو الولايات المتحدة بالروبل.