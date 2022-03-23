شارك خبراء الأمن على المستويين الإقليمي والعالمي في العديد من الحلقات النقاشية لإلقاء الضوء على التوجهات الرائجة في الأمن السيبراني ومناقشة أفضل الاستراتيجيات لضمان أمن المؤسسات في الشرق الأوسط في العصر الرقمي.

مواضيع مختلفة:

وتم استعراض شبكات الاتصالات الثابتة، وحلول الجيل الخامس المخصصة للشركات والسيناريوهات وأحدث حالات الاستخدام التي يمكن الاعتماد عليها لتمكين التحول الرقمي، وحلول الحوسبة الذكية، ومراكز البيانات الذكية ومنخفضة الكربون، وحلول مقرات العمل الذكية، ونظام ضمان الأمن السيبراني الشامل، وأمن الجيل الخامس والحوسبة، وحلول الطاقة الرقمية الآمنة، والشبكات الآمنة.

وفي اليوم الأول من مؤتمر “جيسيك” القى ألويسيوس تشيانغ كبير مسؤولي الأمن في الإمارات العربية المتحدة كلمة يتناول فيها “مشاريع هواوي الخمسين” والتي تهدف إلى تحويل دولة الإمارات إلى مركز للأمن السيبراني على المستوى العالمي.

تصميم الشبكات:

وتحدث عماد أحمد مصمم الحلول الرئيسي وكبير خبراء تحويل تصميم الشبكات في الإمارات العربية المتحدة عن دور حلول الجيل الخامس 5GtoB Hype المخصصة للشركات في تخصيص موارد الشبكة. وتحدث خبير في وحدة أعمال هواوي للطاقة الرقمية في الشرق الأوسط الضوء على أحدث التوجهات في توليد الطاقة الشمسية عبر منصة X-Labs.

وفي اليوم الثاني من المؤتمر تحدث إبراهيم الشمري كبير مسؤولي الأمن عن أمن التطبيقات الذكية وحماية الخصوصية عبر المنصة الخاصة بالمملكة العربية السعودية. كما سلط الضوء ألويسيوس تشيانغ كبير مسؤولي الأمن في الإمارات في كلمة رئيسية يسلط فيها الضوء على منصات الاتصالات المتكاملة وشارك في حلقة نقاشية عن دور الحكومات في ضمان أمن المدن من خلال التصميم.

وتحدث كمال زيان، كبير مسؤولي الأمن في شمال الخليج في اليوم الثالث من مؤتمر “جيسيك” عبر المنصة الخاصة بدولة قطر عن دور هواوي في تنظيم بطولة كأس العالم “فيفا” 2022 بشكل آمن في قطر.

مخاطر الأمن السيبراني

وقال جياوي لو، الرئيس التنفيذي لهواوي في الإمارات العربية المتحدة: ” تزداد مخاطر الأمن السيبراني في ظل تزايد اعتماد المؤسسات في الشرق الأوسط على أحدث التقنيات الرقمية لتحقيق التحول الرقمي. حيث إننا نعتبر الأمن السيبراني جزءاً أساسياً من خططنا المستقبلية بدءاً من مرحلة التصميم. ولذلك، نتطلع إلى مناقشة حلول واستراتيجيات التحول الرقمي الآمنة مع قادة الأعمال في المنطقة من جميع القطاعات” للمساهمة في ضمان أمن المؤسسات وحمايتها”.

أحدث التقنيات في السعودية:

وقال إبراهيم الشمراني، كبير مسؤولي الأمن في هواوي السعودية : “المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في نشر أحدث التقنيات والابتكارات. وفي ظل رؤية 2030، تزايد الاعتماد بشكل كبير على التقنيات الحديثة في المملكة والتي توفر بنية تحتية متينة للأمن السيبراني.

وتابع: لكنّ مجرمي الإنترنت لن يوفروا فرصة للإضرار بهذه الإنجازات إلا أننا ومن خلال التعاون بين الحكومة وموفري الخدمات والشركات التقنية، يمكننا ضمان الأمن السيبراني في المملكة وحمايتها من المخاطر السيبرانية. ونعمل على توجيه الدعوات إلى الشركات التقنية لابتكار المزيد من الاستخدامات الذكية من أجل توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة في المملكة”.