أشاد الخبير الدولي في سياسات التعليم ومديرُ عام التعليم والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ) أندرياس شلايشر، بدور هيئة تقويم التعليم والتدريب في ضمان وضبط جودة التعليم الذي يمكن من خلاله فهم ومعرفة وضع النظام التعليمي ومستوى أدائه بما يمكِّن من تطويره وتحسين مخرجاته.

الخبير الدولي في سياسات التعليم أندرياس شلايشر: التطوير الذي حدث في هيئة تقويم التعليم والتدريب يحقق رؤيتها، وهو ما ستنقله منظمة التعاون والاقتصاد والتنمية "OECD" في صورة معرفة وخبرة مفيدة لأنظمة التعليم العالمية.https://t.co/kHx9XsdOSu #واس_عام pic.twitter.com/JWIBmsTq4b

— واس العام (@SPAregions) March 3, 2022

رؤية هيئة تقويم التعليم والتدريب

وأكد في تصريح له خلال الزيارة التي قام بها والوفد المرافق له، مؤخرًا، لمقر هيئة تقويم التعليم والتدريب بالرياض، أن الهيئة تعمل على إستراتيجية ورؤية واضحة، وعلى إطار شامل يجمع عناصر منظومة التعليم بطريقة فعالة، وأن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقدم منصة للهيئة وللجهات المماثلة لها في دول العالم كافة لمشاركة وتبادل التجارب والخبرات.

الاستفادة من نتائج أعمال التقويم

وأشار شلايشر إلى أنه من المهم الاستفادة من نتائج أعمال التقويم والاختبارات وتحليلها التي تعمل عليها الهيئة؛ لتحديد أفضل الممارسات ومشاركتها مع عناصر منظومة التعليم مما يؤدي إلى التحسين والتطوير، وأن هناك تقدمًا كبيرًا في أعمال الهيئة خلال العام الماضي، ويمكن مشاركة هذه التجربة المتميزة للهيئة مع الدول الأخرى، من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وخلال اللقاء تم تقديم عرض عن التوجهات الاستراتيجية للهيئة، كما عرض المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز” توجهات الهيئة نحو معايير المناهج وتقويم نواتج التعلم وتقويم المدارس.

تحسين التعليم في السعودية

مما يذكر أن هناك تعاونًا مستمرًا بين هيئة تقويم التعليم والتدريب وبين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بهدف الاستفادة من خبرة المنظمة فيما يساعد الهيئة في تطوير ممارسات التقويم وتحقيق الأثر وتحسين التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية.

وتشرف الهيئة بالتكامل مع وزارة التعليم على تنفيذ الدراسة الدولية لتقويم الطلبة، المعروفة باسم بيزا (PISA)، وهي إحدى دراسات التقويم الدولية واسعة التي تقوم عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى المسح الدولي للتعليم والتعلم الذي يعرف اختصارًا باسم تالس (TALIS).