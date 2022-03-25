تسببت خسارة منتخب الكاميرون ضد الجزائر بهدف دون رد في ذهاب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022، في وضع المنتخب الكاميروني في ورطة، وذلك قبل مباراة الإياب في الجزائر.

سليماني نجم مباراة الكاميرون ضد الجزائر:

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم المنتخب الجزائري بهدف دون رد سجله اللاعب إسلام سليماني لاعب نادي أوليمبيك ليون الفرنسي بالدقيقة الأربعين.

وفي الشوط الثاني من المباراة، حافظ منتخب الجزائر على تفوقه ليحقق الفوز في الأراضي الكاميرونية ويضع قدمًا في التأهل لكأس العالم بقطر.

موعد مباراة الكاميرون ضد الجزائر في العودة:

وستقام مباراة العودة بين المنتخبين، الثلاثاء المقبل في ملعب مصطفى تشاكر في البليدة بـ الجزائر.

ويرغب المنتخب الجزائري في الفوز وتحقيق أي فارق من الأهداف أو التعادل بأي نتيجة للتأهل والمشاركة في مونديال قطر للمرة الخامسة في تاريخه، حيث سبق لـ منتخب الجزائر التأهل إلى كأس العالم في 4 مناسبات أعوام 1982 و1986 و2010 و2014.

وكان منتخب الكاميرون خسر في الدور نصف النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة بركلات الترجيح أمام منتخب مصر، بينما ودع منتخب الجزائر البطولة من الدور الأول بعد أن تُوج بها في عام 2019 في مصر، وعلى حساب المنتخب السنغالي في المباراة النهائية.

يذكر أن آخر تأهل لمنتخب الكاميرون إلى كأس العالم كان في عام 2014 بالبرازيل.