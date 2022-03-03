استعرضت منصة أبشر الإلكترونية الخطوات اللازمة حال رغبة المستفيد في إلغاء تفويض المركبة.

خطوات إلغاء تفويض المركبة:

ولفتت أبشر ردًا على حساب في هذا الشأن على موقع تويتر، إلى أن إلغاء تفويض المركبة عبر المنصة يتم من خلال اتباع المستفيد للخطوات الآتية:

-الدخول إلى حساب منصة أبشر أفراد.

-اختيار المركبات.

-الانتقال إلى خدمات.

-اختيار إدارة المركبات.

-اختيار التفويض.

-الضغط على إلغاء.

لوحات المركبات بتصاميم مميزة:

وأتاحت منصة أبشر الإلكترونية خدمة إصدار لوحات المركبات بشعارات تتضمن تصاميم مميزة وذات دلالات وطنية وثقافية، وذلك ضمن مشروع نفّذته وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الداخلية.