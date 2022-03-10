جددت الإدارة العامة للمرور التذكير بخطوات لاستخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة أبشر، وذلك دون الحاجة إلى مراجعة إدارات المرور.

يمكنك استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة #أبشر دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور .. تعرف على الخطوات.#المرور_السعودي pic.twitter.com/rEA6UfcsCB

— المرور السعودي (@eMoroor) February 16, 2022

8 خطوات عبر أبشر

وقالت المرور السعودي في حسابه بتويتر، ردا على استفسار بهذا الشأن، “إنه يمكن استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة أبشر دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور”.

وحدد المرور 8 خطوات لذلك من خلال نشر مقطع فيديو تعريفي وهي:

تسجيل الدخول عبر منصة أبشر

اختيار المركبات – خدمات

اختيار إدارة المركبات

اختيار المركبة المعنية

اختيار إصدار إذن إصلاح والضغط على علامة تأكيد الطلب

سيتم إرسال رسالة نصية مزودة بالرقم المرجعي لإذن إصلاح

التوجه إلى الورش المعتمدة المسجلة في تطبيق ارتح

مشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة

مخالفة غير قابلة للاعتراض

وكان المرور أوضح في وقت سابق الإجراء المتبع حال تسجيل مخالفة وظهور عبارة غير قابل للاعتراض في منصة أبشر.

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد قال فيه : “طلعت لي مخالفة لا أعلم عنها ودخلت أبشر مكتوب غير قابل للاعتراض.. ما الحل؟”.

وأجاب المرور ،“ للرصد الآلي تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها..”.