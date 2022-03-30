أكد حساب المواطن أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لدى المستفيدين، يجب التوجه إلى الحساب عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب – الإفصاح عن الدخل) وتغيير الحالة الوظيفية إلى “موظف من قطاع (خاص / حكومي) “حسب المصدر” واختيار نوع الدخل (راتب شهري) ومصدر الدخل “حسب المصدر” والضغط على أيقونة حفظ.

ضوابط حساب المواطن:

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال البرنامج بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.

إثبات الاستقلالية:

وجاء من ضمن تعديلات البرنامج إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.