ردت المؤسسة العامة لـ التأمينات الاجتماعية على استفسار بشأن الخطوات المطلوبة لصرف مستحقات المتوفى.

4 خطوات:

ولفتت التأمينات، عبر حسابها بموقع تويتر، إلى أن هناك 4 خطوات لضمان صرف المستحقات الخاصة بالمتوفى، وهي التقدم بطلب الصرف إلكترونيًّا من خلال موقع المؤسسة.

اختيار نوع الطلب:

وتابعت أنه يتم بعد ذلك اختيار نوع المستخدم: متقاعد/ وريث/ عائلة سجين، وبعدها يتم اختيار نوع الطلب (صرف التعويضات المتعلقة بوفاة مشترك)، وأخيرًا إكمال البيانات المطلوبة.

إجراءات الصرف:

ولفتت المؤسسة في سياق آخر إلى أن إجراءات الصرف تمر بعدة مراحل، وبمجرد أن تنتهي إجراءات التحقق من صحة علاقة العمل واعتماد الطلب يتم الصرف في بداية الشهر الميلادي بعد الاعتماد، ويمكن تتبع الطلب من الحساب في “تأميناتي” من أيقونة تتبع الطلبات.