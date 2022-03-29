أكد الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد أن تطبيق تويتر وإنستجرام يعانيان من بعض المشاكل حاليًّا عند البعض، بما يعتبر خللًا عامًّا في التطبيقين.

جاء ذلك بحسب ما ذكر الرشيد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

أعطال تويتر:

في سياق آخر، قال موقع “داون ديتكتور”: إنه تلقى بلاغات عن أعطال في موقع “تويتر” منذ الساعة 11:49 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأفاد الموقع بأن 62% من المستخدمين يواجهون مشاكل في التطبيق على هواتفهم، 26% على الموقع، و11% منهم يواجهون مشاكل في الاتصال بالخادم.

مشكلة في تحميل الصور:

وحسب المستخدمين فإن أكثرية المشاكل التي يواجهونها هي في تحميل الصور عبر حساباتهم.