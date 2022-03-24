يأمل الأخضر مواصلة تألقه خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهايات كأس العالم يوم الخميس، وتحقيق الفوز على الصين، من أجل ضمن التأهل رسميًا إلى مونديال 2022.

منتخب السعودية يتألق في مواجهات الخميس

ويتألق الأخضر في المباريات التي تُقام يوم الخميس ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال، حيث خاض 25 مباراة، وحقق نتائج مميزة، ما يحفزه لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل رسميًا.

ونجح منتخب السعودية الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز 17 مرة خلال مباريات الخميس بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وتعادل 4 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة 4 مواجهات.

وجاءت مباريات منتخب السعودية الأول لكرة القدم على مدار تصفيات 8 نسخ من بطولة كأس العالم، وشهدت الـ25 مواجهة تألق الأخضر على الصعيدين الدفاعي والهجومي، حيث أحرز 65 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 25 مرة.

الأخضر يواجه الصين اليوم

ويستضيف ملعب الشارقة الرياضي مباراة منتخب السعودية ضد الصين، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد بصدارة الأخضر جدول ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات المونديالية برصيد 19 نقطة، في حين يحتل المنتخب الصيني الأول لكرة القدم المركز الخامس برصيد 5 نقاط.