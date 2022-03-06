توج وكيل محافظة الدرب الأستاذ حسن حمود فريق دبسا الرياضي بمحافظة البرك بكأس بطولة بحره التاسعة بالدرب بعد فوزه على فريق الرجاء بالدرب بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب طارق الهلالي وسط حضور جماهيري كبير وسبق المباراة كرنفال رياضي وألعاب نارية.

تكريم الداعمين والمساهمين

وتم بين شوطي المباراة تكريم الداعمين والمساهمين لإنجاح البطولة وبعد نهاية تم تتويج الفائزين، وحصل على جائزة أفضل حارس في البطولة حارس فريق دبسا ماجد الهلالي وجائزة أفضل لاعب لاعب فريق رملان حسين رقواني

وجائزة هداف البطولة لاعب فريق تشلسي بيش احمد قطبي، بينما نال فريق الرجاء الميداليات الفضية وفريق دبسا الميداليات الذهبية وكأس البطولة .

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