وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بدراسة مقترح إنشاء أكاديمية الحرمين الشريفين للتدريب على الأذان.

وأكد السديس أن القيادة الرشيدة تعتني بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتهتم بالشعائر الدينية كما أنها تعتني بالأذان والمؤذنين في الحرمين الشريفين وفي كل مساجد المملكة العربية السعودية.

تعليم الأذان وفق السنة النبوية:

وبين أن هذا المقترح سيساهم في تعليم الأذان وفق السنة النبوية المطهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مراعيًا آدابه وسننه، كما يعنى بالإرث التأريخي للأذان في الحرمين الشريفين.