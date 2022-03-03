توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الصغرى والعظمى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل طريف أدنى درجة حرارة بـ8 درجات مئوية، فيما تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ38 مئوية.

درجات الحرارة الصغرى:

وأكد مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال اليوم هي: طريف 8 درجات مئوية، والقريات 9، والباحة 11، وأبها 12، وتبوك وعرعر 13، وسكاكا 14، وحائل 15، والدمام والأحساء 16، والرياض 17، والمدينة المنورة 20، ومكة المكرمة 23، وجدة 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة العظمى:

أما درجات الحرارة العظمى على بعض المدن فهي كالتالي: مكة المكرمة 38 درجة مئوية، والقنفذة 35، والمدينة المنورة وجدة وبريدة وحفر الباطن 34، وشرورة ورفحا والمجمعة 33، ووادي الدواسر والدوادمي وجازان وينبع والعلا وبيشة والخرج 32، وحائل 31، والطائف 30، والدمام 33، والرياض 32، وأبها 24 درجة مئوية.