تسجل مناطق المملكة اليوم السبت تباينًا في درجات الحرارة وسط سماء غائمة جزئية تتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من بعض المناطق منها مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

درجات الحرارة اليوم:

وأفاد المركز الوطني لـ الأرصاد بأن مكة المكرمة تسجل اليوم أعلى درجة حرارة في المملكة، بـ 34 درجة مئوية، فيما تسجل طريف أدنى درجة حرارة في المملكة بـ 15 مئوية.

وفي المدينة المنورة وجدة والعلا تبلغ درجة الحرارة 30 مئوية، وفي الرياض وحائل والأحساء ورفحاء 25 مئوية. وفي القنفذة وينبع درجة الحرارة 29 مئوية، وفي نجران والخرج 22 درجة، والباحة وعرعر 20 درجة، وفي الطائف 24 درجة مئوية، بحسب الأرصاد.