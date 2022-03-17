وصلت درجة الحرارة في طريف إلى 2 تحت الصفر فجر اليوم بحسب ما أعلن أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند.

درجة الحرارة اليوم

ووصلت الصغرى في حائل إلى 0.4 تحت الصفر فيما وصلت إلى 0.2 تحت الصفر في القريات بينما وصلت في الجوف إلى 1.2 درجة، و1.6 درجة في رفحاء فيما كانت أعلى درجات الحرارة المسجلة فجر اليوم في جدة وجيزان بواقع 20 و24 على التوالي.

الموجة الباردة تتربع اليوم

وكان خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني توقع أن تتربع الموجة الباردة فوق أجواء المملكة ودول الخليج العربي مع بزوغ فجر غد الجمعة بمشيئة الله.

وقال الحصيني : تشير المراصد إلى أنه متوقع أن تتربع الموجة الباردة فجر غد الجمعة على معظم مناطق المملكة ودول الخليج – إلا أن يصرفها الله مع رياح ما بين متوسطة لقوية على الشرقية مع انخفاض في درجة الحرارة ويمتد نشاط الرياح على أجزاء من الرياض ومكة والمدينة ونجران والشمالية مثيرة للأتربة .

حالة الطقس اليوم

من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على المنطقة الجنوبية والمرتفعات الجنوبية الغربية ويستمر الانخفاض على أجزاء من مناطق شرق ووسط المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية حيث تصل سرعة الرياح إلى 50كم/ساعة.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين تهيئا فرصة تكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير, ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير.