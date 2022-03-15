ظهر حمدان الشمراني بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي؛ ما دفع الجماهير للمطالبة بانضمامه إلى صفوف المنتخب السعودي.

قائمة المنتخب السعودي

وأعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد بالأمس عن قائمة المنتخب السعودي، حيث ضم 26 لاعبًا، وكان الأبرز عودة عبدالعزيز البيشي، فيما أثار غياب حمدان الشمراني التساؤلات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهتي الصين في الإمارات، ثم أستراليا في جدة، وذلك ضمن منافسات التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

الجماهير تدعم حمدان الشمراني

ويُعد حمدان الشمراني واحدًا من أبرز المدافعين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما دفع الجماهير لدعمه عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد عدم ضمه إلى قائمة الأخضر.

وقال الإعلامي منار شاهين: “تستحق الاختيار والإشادة وتواجدك في قائمة المنتخب السعودي الأول لمستواك المتميز طيلة مباريات هذا الموسم”، وكتب آخر: “حمدان الشمراني أفضل ظهير سعودي حاليًا لم يُستدع للمنتخب”.

وعلق كتب آخر قائلًا: “قائمة المنتخب تشهد غياب اللاعب حمدان الشمراني رغم مستوياته المميزة!”، وكتب آدم: “حمدان الشمراني يقدم موسمًا جيدًا جدًا ويستحق تمثيل المنتخب، لا أعلم ماذا يجب أن يفعل لكي يتم استدعاؤه!”.