تغير المستوى الفني للفريق الكروي الأول في الهلال، بعد التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز مؤخرًا، وذلك خلفًا للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

رامون دياز يُعيد بريق الهلال

الدليل الأول لـ نجاح دياز في إسعاد جماهير الهلال بأداء الفريق الكروي الأول، هو نجاحه في الفوز في كل المواجهات الكبيرة التي خاضها أمام النصر والاتحاد والشباب، حيث فاز مرتين على النصر في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وفي كأس الملك.

الهلال يتألق بالمواجهات الكبرى

كذلك نجح في الفوز على الاتحاد متصدر الدوري وتعطيل تقدمه، بجانب الفوز العريض على جاره نادي الشباب بخماسية دون رد.

الدليل الثاني هو نجاح رامون دياز في جعل لاعبي الهلال يستحوذون على الكرة بنسب كبيرة في المباريات، حيث وصلت نسبة الاستحواذ في لقاء الشباب 62%، ووصلت إلى 68% أمام النصر في ربع نهائي كأس الملك، والتي حسمها الزعيم بنتيجة 2/1.

ووصلت نسبة استحواذ الهلال ضد الحزم إلى 62%، و59% أمام النصر، قبل أن ترتفع إلى 65.3% خلال مباراة الاتحاد المؤجلة من الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستعاد الهلال بريقه مع المدرب الأرجنتيني، لينعش حظوظه في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك هذا الموسم.

يذكر أن إدارة الهلال كانت أقالت المدرب ليوناردو جارديم بسبب سوء النتائج، خاصة بعد الخسارة من الأهلي المصري 4-0 في كأس العالم للأندية.