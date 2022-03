خلّف القصف الروسي لمستشفى الولادة في مدينة ماريوبول الأوكرانية، دمارًا كبيرًا، بعد تعرضه لضربة جوية من الطيران الروسي، حيث دمرت جميع أقسامه.

And this is what the maternity ward looks like now from the inside pic.twitter.com/Gpx9zdlBKN

— NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2022