خلّف القصف الروسي لمستشفى الولادة في مدينة ماريوبول الأوكرانية، دمارًا كبيرًا، بعد تعرضه لضربة جوية من الطيران الروسي، حيث دمرت جميع أقسامه.

And this is what the maternity ward looks like now from the inside pic.twitter.com/Gpx9zdlBKN

— NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2022

ضربة روسية لـ مستشفىى الولادة بماريوبول

ونشر مجلس مدينة ماريوبول بجنوب أوكرانيا مقطع فيديو لمستشفى للولادة مدمر بالكامل متهمًا القوات الروسية بإلقاء عدة قنابل عليه من الجو، فيما نشر مغردون آخرون مقاطع فيديو للمستشفى وهي مدمرة من الداخل.

وقال مجلس المدينة: “الدمار هائل. وقد دمر مبنى المرفق الطبي الذي عولج فيه الأطفال مؤخرًا تدميرًا كاملًا. ويجري توضيح المعلومات المتعلقة بالضحايا”.

فيما أضاف بافلو كيريلينكو، رئيس الإدارة الإقليمية في دونيتسك: “مستشفى الولادة في وسط المدينة، جناح للأطفال وقسم الطب الباطني … تم تدمير كل هذه خلال الضربة الجوية الروسية على ماريوبول. حدث ذلك للتو”.

وقال نائب عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية، سيرجي أورلوف، إن ما لا يقل عن 1200 أوكراني قتلوا في الهجمات الروسية على مدينة ماريوبول.

تعليق زيلنيسكي

من جانبه علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، على القصف الروسي لمستشفى الولادة بماريوبول، قائلًا إن “الأطفال دُفنوا تحت الأنقاض”.

وكتب زيلينيكسي في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، “القوات الروسية قصفت مستشفى للأطفال في ماريوبول. الناس والأطفال تحت الأنقاض.. هذه الوحشية!”.