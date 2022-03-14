أعلن البنك المركزي السعودي ساعات دوام البنوك في رمضان وخلال إجازتي عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك.

دوام البنوك في رمضان

وحدد البنك دوام شهر رمضان بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءً، فيما ستكون أوقات العمل اليومية لمراكز التحويل المالية التابعة للبنوك في رمضان من الساعة 9:30 صباحًا حتى 5:30 مساءً.

إجازة عيد الفطر

وستبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية عمل يوم الخميس 27 رمضان الموافق 28 أبريل، وستستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 7 شوال الموافق 8 مايو.

أما إجازة عيد الأضحى المبارك ستبدأ بنهاية عمل يوم الأربعاء 7 ذي الحجة الموافق 6 يوليو 2022، وستستأنف البنوك أعمالها يوم 14 ذي الحجة الموافق 13 يوليو 2022.

وستبقى مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية مفتوحة بصفة مستمرة خلال موسم الحج بما في ذلك يوما الجمعة والسبت لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

فروع إضافية

وألزم البنك المركزي كافة البنوك بفتح عدد من فروعها إضافة إلى عدد من فروع مراكز التحويل المالية في المناطق الآهلة والمزدحمة بالسكان والأماكن التي تستدعي الحاجة، وفي المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة للعمل فترات معينة خلال عطلة الأعياد، وإبلاغ البنك المركزي بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.