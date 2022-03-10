تعرض الحارس الإيطالي جياني دوناروما لانتقادات قوية، بعد خسارة فريقه باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

سان جيرمان يخسر بثلاثية

ولعب ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وحول المرينغي تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية، ليخطف بطاقة التأهل.

وكان ريال مدريد قد خسر مباراة الذهاب بهدف سجله النجم كيليان مبابي في الوقت القاتل، قبل أن يحرز هدف تقدم فريقه في “سانتياجو برنابيو”، إلا إن كريم بنزيمة سجل هاتريك، ليمنح المرينغي التأهل بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين.

خطأ دوناروما سبب الهدف الأول

وتسبب خطأ دوناروما في التمرير في تسجيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لهدف التعادل عند الدقيقة 61، بعدما وصلت الكرة إلى فينيسيوس ليُعيدها لكريم بنزيمة، ويهز الشباك.

وتغير مسار مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بعد خطأ دوناروما وتسجيل التعادل، حيث انتفض المرينغي ونجح في إحراز 3 أهداف، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن النجم البرازيلي نيمار دخل في خلاف شديد مع دوناروما بعد المباراة، مضيفة: “أراد اللاعبان تبادل الضربات قبل أن يقوم زملاؤهما بفصلهما”.

وتابعت الصحيفة: “بدأت المشكلة عندما عاتب نيمار حارس المرمى على الخطأ الذي انتهى بتسجيل هدف ريال مدريد الأول عن طريق بنزيمة، ولم يصمت الحارس الإيطالي ورد على زميله البرازيلي بأن الهدف الثاني لريال مدريد كان بسببه”.

واختتمت الصحيفة الإسبانية تقريرها قائلة: “وتصاعد النقاش بين الاثنين حتى كادا أن يتضاربا، وتدخل من كانوا في غرفة خلع الملابس في ذلك الوقت لمنع تصعيد الأمور”.