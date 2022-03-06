احتفلت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي دونا الحسين، بحفل زفافها أمس السبت، في أجواء مميزة وتألقت بفستان زفاف أبيض أنيق.

أناقة دونا الحسين

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو من حفل زفاف دونا الحسين، والتي أخفت هوية زوجها.

وتألقت دونا الحسين بفستان أبيض رائع بتصميم أنيق، حيث تميّز بموديل الأكتاف المنسدلة من الحرير الأبيض موصولًا بقطعة من الشيفون المُطرز بالكريستالات الأنيقة يرتبط به طرحة طويلة على شكل ذيل طويل، بينما حملت العروس في يدها باقة ناعمة من الورود البيضاء.

وظهرت العروس بمكياج ناعم ألوانه بسيطة مع أحمر شفاه بسيط، وتسريحة شعر تقليدية بخصلات من الأمام زينتها بطرحة أنيقة مُزينة بثلاث وردات بيضاء من الناحية الأمامية.

من هي دونا الحسين؟

هي مدونة اجتماعية، ولدت عام 1995، بالمملكة، شقيقة الإعلامية هبة الحسين، لها بشهرة كبيرة على جميع منصات التواصل الاجتماعي، لا تحب التحدّث عن تفاصيل حياتها الخاصة ودائمًا تطلب من متابعيها عدم الخوض في هذه الأمور.