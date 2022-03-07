أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجار قوي في لوغانسك، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، ترافق مع اشتعال النيران في مستودع نفط.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، أن الانفجار وقع الساعة 6:55 بالتوقيت المحلي (نفس توقيت موسكو)، وسمع جيدا في وسط المدينة.

وأكد الشهود أنه فور وقوع الانفجار اندلع حريق في مستودع النفط.

وقال روديون ميروشنيك مستشار رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، إن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوما صاروخيا على مستودع للنفط في لوغانسك.

قصف متبادل

كما قصف الجيش الأوكراني موقعا للمدفعية الروسية بالقرب من مدينة ميكولايف جنوب أوكرانيا بحسب ما نقلت شبكة “سي إن إن” الأميركية, عن عمدة المدينة الذي نشر مقطع فيديو يظهر تدمير مدرعات سلاح المدفعية الروسي بعد قصفها من قبل القوات الأوكرانية حسب قوله.

وأعلن الجيش الأوكراني، ليل الأحد، سيطرته على بلدة تشوغوف في مدينة خاركيف شرق البلاد.

وكشف مسؤول دفاع أميركي أنّ روسيا أطلقت ستمائة ِ صاروخ منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وأنّها استخدمت خمسة وتسعين في المئة من حشودها العسكرية هناك، مستبعداً أن تنفذ هجوماً من البحر عبر أوديسا ثالث أكبر مدن أوكرانيا.

وفي السياق، أفادت استخبارات الدفاع البريطانية بأن القوات الروسية لم تحقق إلا تقدما ميدانيا طفيفا في أوكرانيا خلال نهاية الأسبوع. كما شككت في تحقيق روسيا أهدافها حتى الساعة.

تطورات متسارعة

وشهدت الساحة الأوكرانية تطورات متسارعة في الساعات القليلة الماضية، ليل الأحد، أبرزها بدء القوات الروسية بحشد الموارد لاقتحام كييف، وفقا لهيئة الأركان الأوكرانية، التي أضافت أن الإمدادات تصل القوات الروسية من بيلاروسيا عبر تشرنوبيل. وأكد مسؤول أوكراني أن قصفاً روسياً مكثفاً استهدف مدناً وسط وشمال وجنوب البلاد.

وأفادت أوكرانيا، ليل الأحد، بتوقف البث الإذاعي والتلفزيوني بعد استهداف برج للتلفزيون في خاركيف شرق أوكرانيا. ورصد مقطع فيديو عملية قصف روسي للبرج المذكور.

اشتباكات في إربين

واستهدف القصف الروسي أيضا مكتب المدعي العام الإقليمي، وسفارة أذربيجان في المدينة.

وشهدت مدينة إربين الواقعة في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، اشتباكات عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية صاحبها قصف روسي عنيف.

كما حذر عمدة لفيف غرب أوكرانيا من أن الرئيس الروسي يريد الاستيلاء على بلاده، التي تمثل جزءا كبيرا من أوروبا من خلال السيطرة على مدينة لفيف التي تضم مؤسساتٍ حكومية ومقار دبلوماسية.