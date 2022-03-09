أعرب المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز عن سعادته بالمستوى الي ظهر عليه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الكلاسيكو اليوم.

دياز يشيد بلاعبي الهلال

وقال رامون دياز: “كانت مباراة شيقة وممتعة بين فريقين كبيرين، واجهنا فريق متصدر منذ فترة، وكانت المباراة بأي لحظة تذهب إلى أحد الفريقين”.

وعن الذي تغير بالفريق خلال فترة قصيرة، علق دياز قائلًا: “السر هو استيعاب اللاعبين لفلسفة المدرب وتأديتهم داخل الملعب والفضل يعود إليهم، وهذا الفوز مهم جدًّا لأنه يمنح لنا الآمال بالمنافسة على لقب الدوري”.

واختتم دياز تصريحاته بعد الكلاسيكو قائلًا: “الطريقة التي ألعب بها الآن هي الأمثل لفريق الهلال لأنه يزج بالهجوم، ورأينا الفريق يؤدي أداء كبير أمام فريق قوي جدًّا لم يخسر منذ 14 مباراة”.

الهلال يحسم الكلاسيكو بثنائية:

وانتهت مباراة الهلال ضد الاتحاد المؤجلة من الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 43 نقطة، في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 54 نقطة في الصدارة.