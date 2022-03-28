واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، مساء اليوم الأحد، تدريباته الجماعية استعدادًا لاستئناف المسابقات.

الهلال يخوض مناورة فنية بمشاركة الدوسري:

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مناورة فنية أمام فريق الهلال تحت 19 عامًا، وشارك ناصر الدوسري في جزء منها، لتجهيزه فنيًّا وبدنيًّا من أجل المشاركة بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها طوال الفترة الماضية.

وأجرى ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله عطيف وعلي آل بليهي برامجهما العلاجية والتأهيلية، فيما قرر الجهاز الفني منخ اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية، يوم غد الاثنين.

الزعيم في منافسات هذا الموسم:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة من الفوز في 14 مباراة، وتعادل 7 مرات، وخسر مرتين، كما يملك مباراتين مؤجلتين.