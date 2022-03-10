يملك مهاجم الهلال السابق وغلطة سراي التركي الحالي، بافيتيمبي غوميز ذكريات مميزة أمام المدير الفني تشافي هيرنانديز، قبل مواجهته اليوم في الدوري الأوروبي.

برشلونة وغلطة سراي في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن يلعب برشلونة وغلطة سراي، مساء اليوم الخميس، على ملعب “كامب نو”، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

ويسعى تشافي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لتحقيق فوز جديد، ومواصلة انطلاقته المميزة معه، إلا أنه يصطدم بفريق غلطة سراي الذي يطمح في تحقيق مفاجأة وخطف بطاقة التأهل، خاصة أن مباراة العودة على ملعبه.

غوميز يتألق ضد تشافي

ويعول نادي غلطة سراي كثيرًا على تألق مهاجم بافيتيمبي غوميز في تجاوز عقبة برشلونة، خاصة أن نجم الهلال السابق ظهر بشكل مميز من قبل أمام تشافي المواجهات الإقصائية بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

وقاد غوميز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للفوز على السد القطري بقيادة تشافي في بطولة دوري أبطال آسيا عام 2019، قبل أن يتوج الزعيم بلقب هذه النسخة ويشارك في كأس العالم للأندية.

ونجح غوميز في تسجيل 3 أهداف في شباك كتيبة تشافي بمباراتي الذهاب والإياب في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، كما أحرز هدفًا بالخطأ في شباك فريقه، ولكن تأهل الهلال بنتيجة 6/5 بمجموع المباراتين.