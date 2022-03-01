نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالملز، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الثلاثة أشهر الماضية، 8 ورش عمل لتنمية المهارات الحركية الدقيقة للنزيلات والقدرات المعرفية لديهن بالطرق والوسائل الحديثة المستخدمة في هذا المجال.

ورش متنوعة:

وتنوعت الورش خلال الأشهر حسب الخطة الأسبوعية للبرامج واستخدم في تنفيذها مختلف المواد والخامات الأساسية المتاحة وشملت الأعمال الحرفية التالية” ورش الديكوباج والجبس الملون وإعادة تدوير علب الحلويات وعمل التعليقات بالشمع واللوحات الفنية بالسدو، بالإضافة إلى أعمال صناعة الفخار والأعمال الخشبية اليدوية.

كادر متخصص:

الجدير بالذكر أن جميع الورش يشرف على إعدادها وتنفيذها كادر مختص من الموظفات بعد مناقشة الاحتياج الفردي لكل نزيلة ومراعاة قدراتهن الإدراكية وحالاتهن الصحية.