استذكرت وزارة الصحة، اليوم الموافق 2 مارس، شهداءها الذين قدموا أرواحهم فداءً لصحة المواطن والمقيم، وذلك تخليدًا لذكراهم وعرفانًا بتضحياتهم وتفانيهم في أداء أعمالهم.

اليوم نستذكر فيه أمجاد شهداء الصحة وبطولاتهم، الذين بذلوا أرواحهم.

وضحوا بحياتهم في سبيل المحافظة على صحة المواطن والمقيم.

2 مارس من كل عام#يوم_شهيد_الصحة pic.twitter.com/oifoS9wfJB — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 2, 2022

الصحة في يوم الشهداء

وشاركت الصحة على صفحتها الرسمية بموقع تويتر بمقطع فيديو، وعلقت قائلة: “اليوم نستذكر فيه أمجاد شهداء الصحة وبطولاتهم، الذين بذلوا أرواحهم. وضحوا بحياتهم في سبيل المحافظة على صحة المواطن والمقيم.. 2 مارس من كل عام”.

وجاء في بداية المقطع: “اليوم 2 مارس، يوم شهيد الصحة، اليوم الذي نستذكر فيه أمجاد شهداء الصحة وبطولاتهم، هم الذين أقسموا أن يراقبوا الله في مهنتهم، ويصونوا حياة الإنسان”.

واختتمت الصحة فيديو يوم شهيد الصحة بالدعاء: “نسأل الله أن يرحم شهداءنا الذين بذلوا أرواحهم وضحوا بحياتهم في سبيل صحة الوطن”.

تعليق أسر الشهداء

وقالت أخت شهيدة الصحة زهور محمد المجهر، إن شقيقتها كانت شيئًا كبيرًا بالنسبة لعائلتها، مؤكدة أن شهداء الأطباء فخر لنا جميعًا بعد أن ضحوا بأرواحهم وأوقاتهم وأموالهم في سبيل دعم الجميع.

فيما قال ابن شهيد الصحة اشتياق أحمد فضل، إن والده أعطى كل ما لديه لمساعدة الناس خلال هذه الجائحة، متمنيًا لجميع العالمين أن يظلوا بأمان، وأن يقوموا بواجباتهم على أكمل وجه.

وأشار ابن الشهيد أن مهنة الطب من أصعب المهن حيث إنهم كانوا في الصفوف الأمامية خلال مواجهة الجائحة، وتابع: “إنهم يبذلون كل ما في وسعهم لحماية حياتك، رغم معرفتهم بالمخاطر التي تواجههم ومن الممكن أن يفقدوا حياتهم”.