طالب الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، الرئيس الحالي فولوديمير زيلينسكي، بالاستسلام في الحرب ضد روسيا.

اتفاق سلام لحقن الدماء

وقال يانوكوفيتش في رسالة لزيلينسكي، “أنت ملزم شخصيا بوقف سفك الدماء والتوصل لاتفاق سلام بأي ثمن”.

خطوة قد يرحب بها الغرب

وأضاف: “هذا ما تتوقعه أوكرانيا ودونباس وروسيا منك” مشيرا إلى أن شركاء كييف في الغرب سوف يرحبون أيضا بمثل هذه الخطوة.

زيلينسكي يهاجم بوتين

وبالأمس هاجم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في تصريحات صحفية مساء أمس الاثنين، على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخروج من فقاعة الأوهام”.

وأضاف الرئيس الأوكراني “إن بوتين يحصل على معلومات مغلوطة من المقربين منه”.