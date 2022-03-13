شدد الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي على الاستمرار في المقاومة مع دخول العملية العسكرية الروسية في بلاده أسبوعها الثالث.

وقال زيلينسكي، في تصريحات صحفية اليوم، إن القوات الروسية ستواجه قتالًا حتى الموت إذا حاولت احتلال العاصمة كييف.

دعم دولي لأوكرانيا

إلى ذلك، شدد رئيس أوكرانيا، على أن بلاده تحظى حالياً، بدعم دولي هو الأقوى في تاريخها، شاكرا الحلفاء على المساعدات، ومطالبا في الوقت عينه بتقديم المزيد.

أما عن الأوضاع في خيرسون، القريبة من شبه جزيرة القرم (جنوب البلاد)، فأوضح أن مجلس إدارة المدينة اجتمع بكل أعضائه أمس السبت وأكد أنها أوكرانية وأن “العدو” غير مرحب به.