وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رسالة استغاثة لقادة الدول الغربية، يطالبهم فيها بفرض منطقة حظر طيران في وجه الصواريخ الروسية أو إمداد أوكرانيا بالطائرات.

استغاثة رئيس أوكرانيا

ونشر زيلنيسكي مقطع فيديو على صفحته الشخصية، يناشد فيه قادة الغرب بالوقوف بجانبه ومساعدته في حماية بلاده، وذلك عقب الهجوم الصاروخي الروسي على مدينة فينيتسا.

وقال زيلينسكي في الفيديو: “ضرب الروس فينيتسا بـ 8 صواريخ، ودمروا المطار بالكامل، أغلقوا السماء فوق أوكرانيا أو على الأقل أعطونا طائرات حتى نتمكن من حماية أنفسنا من الصواريخ والطائرات الروسية، إذا لم تفعلوا ذلك، فسيقومون بقتلنا ببطء”.

محاصرة كييف

يأتي هذا فيما تحاصر القوات الروسية العاصمة الأوكرانية من أكثر من اتجاه في محاولة لدخولها لكن لا تزال المقاومة الأوكرانية تفلح في صد الهجمات.

وأفادت العربية بوجود محاولات روسية لدخول العاصمة من المنطقة الشمالية، مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الحادي عشر.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 2203 من مواقع البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، فيما أعلنت سلطات ماريوبول بدء إجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية في الـ10 بتوقيت غرينتش، كما أعلنت السلطات الروسية إجلاء نحو 6500 أوكراني من دونيتسك ولوغانسك إلى روستوف الروسية.

حكومة منفى

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” Washington Post أشارت أمس إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها يستعدون لحكومة أوكرانية في المنفى، وأنهم يزودون أوكرانيا بأسلحة ومعدات قد تكون حاسمة في مرحلة حرب الشوارع.

ومن المقرر أن تعقد يوم الاثنين المقبل الجولة الثالثة من المحادثات بين وفدين من روسيا وأوكرانيا لوقف الصراع، ورغم غياب التفاؤل بنتائج كبيرة إلا أن الأمل معقود على اتفاقات محدودة تقلل من حدة المعارك الجارية الآن.