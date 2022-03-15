أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي سعيد الغامدي، أن التمرين التعبوي استجابة 7 الذي أقيم اليوم في ميناء ضباء بمنطقة تبوك يهدف إلى قياس جاهزية جميع الجهات المشاركة في التمرين مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه لدينا فريقًا متخصصًا للقيام بتقييم هذا التمرين ووضع الدروس المستفادة ودراسة الثغرات والملاحظات حيث يصدر في نهاية التمرين تقرير تفصيلي عن الثغرات المرصودة وسُبل معالجتها في التمارين القادمة.

وأكد الغامدي في تصريحات لـ “ المواطن “ بأن ما شاهدناه اليوم في تبوك هو نتاج التمارين السابقة وثمرة تفادي الثغرات الموجودة سابقًا.

دور المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

وردًا على سؤال “ المواطن ” عن دور المركز الوطني للرقابه على الالتزام البيئي في تقييم عمل المنشآت الحكوميه قال الغامدي إن دور المركز اليوم هو الترخيص لهذه المنشآت ذات الأثر البيئي ويراقب عليها كذلك ويحقق ويفتش ويتأكد من التزامتها بنظام البيئة موضحًا أن المرسوم الملكي الصادر في نظام البيئة أعطى لهذه الجهات مدة تسعة أشهر منذ نفاذ النظام وتم التمديد لها حتى الأول من شهر ذي الحجة القادم لتصحيح أوضاعها واصدار تصريحاتها من المركز وبذلك تحقق التزاماتها.

ولفت إلى أن المركز سوف يقوم كذلك بدعم هذه الجهات للتحول إلى الاقتصاد الدائري والذي سوف يساهم في تحقيق الاستدامة البيئية.

وبين الغامدي لصحيفة “ المواطن ” أن الإعلام اليوم هو وسيلة للإرشاد والتوعية وإيصال الرسائل التوعوية لكافة شرائح المجتمع والقطاعات التنموية والشركاء لمعرفة أدوارهم والتزاماتهم وواجباتها من الناحية البيئية، وفي مثل هذه الفرضيات نتعلم كيفية التعامل الإعلامي مع مثل هذه الكوارث في حال وقوعها – لا قدر الله – والمملكة اليوم قادرة على التعامل والمحافظة على بيئتها وتحافظ على اقتصادها واقتصاد الدول.

انطلاق تمرين استجابة 7

يذكر أنه تم اليوم في تبوك اطلاق التمرين التعبوي استجابة 7 بميناء ضباء والذي نظمه المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.