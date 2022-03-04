صدر بيان من مكتب رئيس ساحل العاج اليوم، نقلته الصحف الإيفوارية، حول استقبال رئيس الدولة، الحسن واتارا، مستشار الديوان الملكي، أحمد بن عبدالعزيز قطان، في القصر الرئاسي، والذي حمل رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الرئيس العاجي.

وبحسب البيان، فقد نقل “قطان” إلى الرئيس العاجي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، معربًا عن تمنياتهما بالازدهار والاستقرار لكوت ديفوار.. مؤكدًا متانة روابط الصداقة والتعاون بين أبيدجان والرياض.

إكسبو 2030:

من جانبه، ووفقًا للبيان، فقد أفاد قطان بأن السعودية طلبت خلال هذه الجلسة من كوت ديفوار دعم ترشيحها لتنظيم واستضافة معرض “إكسبو 2030” في مدينة الرياض تحت شعار “حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل”، وذلك في الفترة من 1 أكتوبر إلى 1 إبريل 2031. فيما أكد الرئيس واتارا دعمه لدعم ترشيح السعودية لاستضافة هذا الحدث المهم.

وأشار البيان إلى أنه شارك في الاجتماع كل من وزيرة الدولة ووزيرة الخارجية والتكامل الإفريقي والإيفواريين في الخارج كانديا كامارا، والوزير ومدير مكتب رئيس الجمهورية فيديل ساراسورو.