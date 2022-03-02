استقبل فخامة رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية غينيا كوناكري العقيد مامادي دومبويا، في القصر الرئاسي بالعاصمة كوناكري اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.

تحيات القيادة:

ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لفخامته وتمنياتهما – حفظهما الله – لحكومة وشعب غينيا كوناكري اطراد التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

استعراض العلاقات:

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات وآمال الشعبين بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأبدى فخامة الرئيس خلال اللقاء دعم بلاده لطلب المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما ثمن معاليه هذا الموقف الايجابي الذي يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا وسيراليون الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله.