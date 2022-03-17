استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية فام مينه تشينه، في العاصمة هانوي، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية الأولى لجمهورية فيتنام.

زيارة وزير الخارجية

ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لدولته ولحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية، والتمنيات لهم بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

‏‌‎وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام سعود بن فهد السويلم، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.