غادر فخامة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، والوفد المرافق له الرياض اليوم.

وكان في وداع فخامته في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير السودان لدى المملكة عادل بن بشير حسن بشير، ومندوب عن المراسم الملكية.