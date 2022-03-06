وجه رئيس مجلس إدارة نادي أبها، أحمد الحديثي، التهنئة إلى جميع منسوبي النادي بعد افتتاح المنشأة الجديدة اليوم.

رئيس نادي أبها يعلق على افتتاح المنشأة:

وقال رئيس نادي أبها: “ألف مبروك لجميع محبي النادي ومنسوبيه ولاعبيه، مبروك لهم جميعًا وإن شاء الله فأل خير على الجميع في مرافقه وألعاب المختلفة، وإن شاء الله تكون عون لنا في تقديم الأفضل في قادم الأيام”.

وفي السياق ذاته، قال الناقد الرياضي سلطان اللحياني: “أريد أن أشكر أمير منطقة عسير ومجلس إدارة نادي أبها على الدعوة وأبارك لهم على هذه المنشأة وإن شاء الله تكون عون كبير لمواهب هذه المنطقة ونتمنى لهذه المنشأة التفوق”.

وواصل سلطان اللحياني تصريحاته قائلًا: “ونشكر وزارة الرياضة على اهتمامها، ونشكر وزير الرياضة على حضوره، ونهنئ عسير على التطور الذي حدث مؤخرًا”.

افتتاح الملعب اليوم:

وتعثر افتتاح منشأة نادي أبها لأكثر من 11 عامًا تقريبًا، حيث تحتوي على ملعب رئيسي يتسع لـ5 آلاف متفرج، بجانب ملعب رديف للتدريبات، وملعبين مكشوفين للألعاب المختلفة.

كما تحتوي منشأة النادي الجديدة على مبنى رئيسي يضم مكاتب إدارية، وصالات للأعضاء والخدمات والألعاب المختلفة، ومكتبة، ومسبح نموذجي، بالإضافة إلى جامع يتسع لنحو 200 مصلٍّ.