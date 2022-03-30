أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 53 استحقاق شهر أبريل 2022.

الاستعلام عن نتائج الأهلية:

ودعا حساب المواطن المستفيدين إلى التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط والتأكد من الاستحقاق قبل موعد الدعم.

وهذا ومن المقرر إيداع دعم الدفعة 53 من حساب المواطن يوم 10 أبريل 2022 وفقًا للجدولة الزمنية المسبقة للبرنامج.

ضوابط حساب المواطن:

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال البرنامج بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.

شروط الأهلية والاستحقاق:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.