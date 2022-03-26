أصبح نادي الاتحاد قريبًا للغاية من تجديد عقد مدافعه زياد الصحفي بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.

الاتحاد لن يفرط في زياد الصحفي:

وقال الإعلامي عدنان جستنيه عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تأكيدًا للتغريدة المنشورة أدناه بعدم توقيع اللاعب لأي نادِ أحب تأكيد أن إدارة نادي الاتحاد عرضت على اللاعب زياد الصحفي 7 ملايين ريال ولو سألوني عن رأيي لكان لي رأي آخر وهو بمنتهى الصراحة عرضوا عقده للبيع والاتحاد في هذه الحالة هو الكسبان واللاعب خسران،، كل دقة بتعليمة”.

وكشف غرم العمري وكيل اللاعبين والناقد الرياضي لـ برنامج ”أكشن مع وليد” قائلًا: ”زياد سيجدد مع الاتحاد بعد عودته من المنتخب السعودي، والموضوع متوقف فقط على تفاصيل بسيطة”.

الهلال راقب اللاعب:

ذلك يُخالف تقارير كانت أكدت أن الصحفي اتفق مع إدارة نادي الهلال على الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم، على أن يتم التوقيع والإعلان الرسمي خلال الفترة المقبلة.