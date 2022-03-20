أظهرت صور رادارات الطقس استمرار تواجد السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الشرقية من المملكة.

وتضمنت الحالة الجوية الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل والقصيم فيما شهدت بعض المناطق اليوم هطول أمطار متفاوتة.

وكان أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالله المسند نشر صورًا أخرى لخرائط الطقس وعلق عليها بالقول: سحب رعدية ممطرة جنوبي حائل، وشرقي وشمالي القصيم تتحرك ناحية الشرق، وأخرى ما بين رنية وبيشة.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وشرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-40 كم/ساعة وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.